حمدون الصغير: ثقتنا كبيرة بلاعبي شباب الأهلي

المصدر: Ⅶدبي - إيهاب زهدي

يؤدي الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي تدريبه الرئيسي على ملعبه مساء اليوم، استعداداً للقاء الوحدة بعد غدٍ، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، على أن يسافر الفريق غداً إلى مدينة العين، تحضيراً للنهائي الأول الذي يخوضه «فرسان دبي» هذا الموسم.

من جانبه، أكد محمد أحمد «حمدون الصغير»، مدير فريق شباب الأهلي، أن الفريق ينتظره نهائي صعب بعد غد، ولكن الثقة كبيرة باللاعبين وقدرتهم على تقديم العرض القوي المنتظر، كما فعلوا في المباراة الأخيرة أمام الوصل في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عندما تمكّن الفريق من العودة وتحويل تأخره بهدف إلى فوز 5-1.

أوضح «حمدون الصغير» أن مباراة الوصل لم تكن سهلة، كما يراها البعض، وفق الفوز الكبير الذي حققه شباب الأهلي، لأن لاعبي شباب الأهلي دخلوا المباراة تحت ضغط عصبي كبير، بسبب خوضهم نهائي كأس الخليج العربي بعدها بأيام قليلة، ما يعني أن الخسارة سيكون لها تأثير نفسي كبير على اللاعبين، وقال: «الحمد لله أن اللاعبين وفقوا في تسجيل الأهداف من الفرص التي لاحت لهم في الشوط الثاني».

عمل كبير

وأضاف مدير فريق شباب الأهلي: «عندنا في النادي فريق ومنظومة عمل كبيرة لا يعلمها الناس، ومنها مجهود اللاعبين والإدارة، والدعم الجماهيري، والذي ننتظر تواصله مع الفريق في النهائي بعد غدٍ بمدينة العين، ونحن نفتخر بالمجموعة التي لدينا من اللاعبين المواطنين، والتي يتمناها أي نادٍ آخر، والفريق بالنسبة لنا 35 لاعباً مواطناً وأجنبياً، وأجهزة فنية وطبية وإدارية، ولا نعتمد على لاعب معين، ولذا كانت لدينا إصابات، ومع هذا يؤدي الفريق بالطريقة التي نتمناها، وهناك أهداف نتمنى تحقيقها في هذا الموسم».