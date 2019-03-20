«دبي الرياضي» ينظم ملتقى «مدربي السنية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك أكثر من 100 مدرب من مدربي المراحل السنية بأندية دبي في الملتقى السنوي للمدربين الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي للعام السادس على التوالي، ويختتم اليوم في نادي شباب الأهلي بملاعب الممزر.

وتم خلال الملتقى تنظيم 3 دورات تدريبية وورش عمل نظرية وعملية ، وخصصت الدورة الأولى لمدربي المراحل العمرية لفئة 13 إلى 18 سنة، كما خصصت الدورة الثانية لمدربي المراحل العمرية لفئة 6 إلى 12 سنة، وتم تخصيص الدورة الثالثة لمدربي حراس المرمى، وحضر الملتقى مدربو مختلف أكاديميات كرة القدم بدبي.

وحاضر في الملتقى الخبير الكروي برنارد شوم المدير الفني لنادي عجمان ، وكايو زاناردي المدير الفني لأكاديمية النصر، وجان فان وينكل المدير الفني لأكاديمية شباب الأهلي دبي لكرة القدم.