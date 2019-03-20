فان مارفيك المدرب رقم 31 في تاريخ الأبيض

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

ذكرت تقارير صحفية هولندية صادرة، أمس، أن اتحاد الكرة الإماراتي توصل إلى اتفاق مع المدرب فان مارفيك لتدريب «الأبيض» خلال الفترة المقبلة خلفاً للإيطالي ألبرتو زاكيروني، بعقد يمتد حتى كأس العام 2022 في حال تأهل الأبيض للنهائيات، وبنهاية التصفيات التي ستنطلق في سبتمبر المقبل في حال لم يوفق الفريق، ليكون المدرب رقم 31 في تاريخ الأبيض بداية من عهد المدرب المصري شحته في عام 1973 حتى المدرب زاكيروني، كما يعتبر مارفيك رابع هولندي يتولى تلك المهمة بعد بونفرير واديموس وأدفوكات.

وذكرت التقارير الصحفية، أن المدرب مارفيك سيصل إلى الدولة خلال الساعات المقبلة، لإتمام الاتفاق بشكل نهائي وتحديد عدد مساعديه، ومشاهدة الفريق على الطبيعة من خلال حضوره مباراتي الأبيض أمام السعودية وسوريا في العاصمة أبوظبي، كما سيحضر مؤتمراً صحفياً، حيث سيقدمه اتحاد الكرة لمختلف وسائل الإعلام، ثم يغادر عائداً إلى موطنه لبعض الوقت، ليعود لتولي مهمته بشكل رسمي وبداية عهد جديد للأبيض، حيث يتفاءل الجميع بإمكانية التأهل لمونديال 2022، بعدما حقق إنجاز التأهل مع الأخضر.

إنجاز للأخضر

الهولندي فان مارفيك، ليس بغريب على المنطقة، إذ سبق له تحقيق التأهل المونديالي مع المنتخب السعودي بعد غياب طويل، لكنه رحل قبل أشهر من انطلاق مونديال روسيا ليخلفه المدرب الأرجنتيني باوزا، الذي لم يعمّر طويلاً، ليحل مكانه مواطنه أنطونيو بيتزي، الذي قاد الأخضر في كأس العالم، وكأس آسيا الأخيرة. في المقابل، لم يغب أيضاً فان مارفيك عن المونديال الروسي، إذ تولى في يناير 2018 تدريب أستراليا، لكن الاتفاق كان على رحيله بمجرد انتهاء البطولة العالمية، ليحل مكانه المدرب غراهام أرنولد.

مشوار تدريبي

وتعتبر بداية مارفيك في عالم التدريب في عام 1998 مع نادي فورتونا الهولندي واستمر مع الفريق أربعة أعوام حتى عام 2000، ثم بعد ذلك انتقل لتدريب نادي فيينورد الهولندي أيضاً، واستمر مع الفريق كذلك لمدة أربع سنوات، وفي عام 2004 قام بتدريب نادي بروسيا دورتموند حتى عام 2006 وحقق مع الفريق خلال هذه الفترة العديد من النتائج المرضية.

عاد مرة أخرى إلى هولندا من أجل تدريب نادي فيينورد لمدة موسم واحد فقط ثم في عام 2008 قام بتدريب منتخب هولندا واستمر معه حتى عام 2012 وشارك في بطولة كأس العالم وفي عام 2013 قام بتدريب نادي هامبورغ الألماني حتى عام 2014، وأخيراً فقد تولى تدريب المنتخب السعودي بداية من عام 2015 ثم المنتخب الأسترالي في مونديال روسيا بشكل مؤقت.

إنجازاته كلاعب

تمكن مارفيك خلال مشواره الكروي من الحصول على لقب كأس الاتحاد الهولندي مرة واحدة مع نادي الكمار في عام 1977 وحصل على لقب دوري الدرجة الثانية مع نادي أم أم في، في عام 1983.

بروفايل

الاسم: فان مارفيك

الجنسية: هولندا

العمر: 66 عاماً

المهنة: مدرب كرة

بدايته كلاعب: نادي غواهد إيغلنز

بدايته كمدرب: 1998 مع فورتونا

الإنجازات

وصيف مونديال 2010 مع هولندا

قاد الأخضر لكأس العالم 2018

قاد المنتخب الأسترالي في مونديال روسيا