فهد مسعود: الحظوظ متساوية في نهائي الكأس

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

أكد فهد مسعود إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أن الحظوظ متساوية بين الوحدة وشباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي الذي يقام بعد غد على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، مشيراً إلى أن استعدادات الوحدة للمباراة تسير بشكل جيد، واللاعبون لديهم الإصرار والحماس على تقديم أفضل ما لديهم من أجل التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ النادي.

وقال: «الوحدة جاهز لخوض النهائي وذلك رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق بسبب غياب عدد من العناصر الأساسية للانضمام للمنتخب الأولمبي الذي نتمنى له التوفيق في مهمته الوطنية، والجهاز الفني يجهز جميع العناصر المتواجدة في القائمة حالياً من أجل الظهور بشكل قوي في المباراة».

وأضاف: «الفريق استأنف تدريباته أمس بعد الحصول على راحة لمدة يومين عقب الفوز على بني ياس في نصف النهائي، وبالتأكيد لدينا الدافع والإصرار على الفوز باللقب وتحقيق بطولة هذا الموسم وذلك رغم أن الطموح كان أكبر بالمنافسة على جميع البطولات ولكن كأس الخليج العربي تعد بطولة مهمة وأي فريق يطمح بالتأكيد لنيل لقبها».

وأشار إلى أن الفريق سيستعيد جهود يحيي الغساني الذي تماثل للشفاء، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط محمد عبد الباسط، ونتمنى أن يكون خليل إبراهيم ومحمد برغش جاهزان للمباراة حيث سيتحدد موقفها خلال التدريبات اليوم وغداً.

ويؤدي الوحدة مرانه الأساسي اليوم على ملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة بالعاصمة أبوظبي، يسعى من خلاله المدير الفني تين كات على الاستقرار على التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء والعناصر التي سيتم تصعيدها للقائمة على أن يؤدي الفريق مرانه الختامي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين غداً.