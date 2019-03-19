الإنذارات الستة تغرم شباب الأهلي 9 آلاف درهم

المصدر: دبي- العوضي النمر

غرمت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد في دبي نادي شباب الأهلي 9000 درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الوصل في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة التي انتهت بفوز شباب الأهلي خمسة أهداف مقابل هدف وتأهله للمباراة النهائية أمام الظفرة.

وعاقبت اللجنة أيضا نادي العروبة بتغريمه 10 الاف درهم بسبب تعدي جمهوره على حكم مباراة الفريق الأخيرة أمام مصفوت في دوري الدرجة الأولى بألفاظ وصفتها اللجنة بالمسئية .



وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي حمدان الزيودي في تصريحات صحافية إن العقوبة التي أوقعت بحق شباب الاهلي تمت وفقا لما تنص عليه اللائحة الخاصة بهذا الأمر في مسابقة كأس رئيس الدولة، علما أن عقوبة الحصول على ستة إنذارات في مسابقة دوري الخليج العربي هي الغرامة 30 الف درهم.



وغرمت اللجنة أيضا مساعد مدرب الظفرة عبد الله الكربي 4000 درهم وحرمانه من مرافقة الفريق في مباراتين رسميتين لقيامه بالاحتجاج على قرارات الحكم ودخوله الى أرضية الملعب ورفضه الخروج الا بعد أن تدخل رجال الأمن وذلك خلال مباراة الظفرة مع النصر في كأس الشباب 18 سنة.

