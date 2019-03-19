القائد رودلفو.. خطوة الذهب

المصدر: Ⅶ دبي- عزالدين جاد الله

عندما تسمع اسم رودلفو مدرب الوصل السابق وشباب الأهلي الحالي يخيل إليك أنه اسم قائد عسكري، ويمتلك المدرب الأرجنتيني «كاريزما» خاصة.

ونجح القائد رودلفو، كما يحلو للجمهور أن يطلق عليه، في قيادة الوصل ، الموسم الماضي إلى نهائي كأسي صاحب السمو رئيس الدولة، والخليج العربي، وكانت تفصله خطوة واحدة عن اللقبين، وفي الدوري وصل بالفريق للمركز الثالث.

رودلفو أروابارينا يعشق النجاح، وحمله معه إلى شباب الأهلي الذي كان يعاني قبل مجيئه وأوصله إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونهائي كأس الخليج العربي، وبقيت خطوة واحدة نحو الذهب، كما اقتحم الفريق المربع الذهبي في الدوري بقوة.