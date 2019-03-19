«الأولمبي» يبدأ مشوار «طوكيو 2020» من الرياض

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

تغادر البلاد ظهر اليوم بعثة منتخبنا الأولمبي متوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويترأس البعثة راشد الزعابي عضو مجلس الإدارة وبمشاركة 23 لاعباً وفق العدد المسموع من قبل اللجنة المنظمة، وقم تم اختيارهم بعد المباراة التجربية التي أجراها الفريق أمس مع الوصل.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات يوم الجمعة المقبل حيث يلاقي الأبيض الأولمبي نظيره لبنان في أول المنافسات، ثم المالديف يوم 24 من الشهر نفسه وتختتم التصفيات بلقاء الأبيض مع الأخضر السعودي يوم 26، على أن يصعد أول المجموعة مباشرة، وييتم اختيار أفضل 4 من ثواني المجموعات الست لتصعد إلى النهائيات الآسيوية التي ستقام في تايلاند.

محاضرة

ونظم فريق «مودة ورحمة» التابع لمحاكم دبي صباح اليوم محاضرة توعوية لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم قبل السفر إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وذلك بهدف التوعية بالقوانين والنظم واللوائح التي تنظم وتحكم لعبة كرة القدم داخل الملاعب الرياضية وكيفية التعامل مع اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والسلوكيات الواجب إتباعها من قبل الجميع للحفاظ على سلامتهم وحفظ الأمن والنظام واحترام القانون.

وتناولت المحاضرة التي قدمها المحاضر أحمد عبد الكريم رئيس شعبة إدارة الجلسات الأسرية بمحاكم دبي القوانين الرياضية الدولية والإماراتية، التي تكرسها مبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والتي تدعو إلى الحفاظ على سلامة وأمن اللاعبين والجماهير والوقوف بقوة ضد من يحاول تشويه أخلاقيات ومبادئ كرة القدم أو انتهاك الأعراف الرياضية القائمة على الانضباط الأخلاقي وروح المنافسة الشريفة بين الفرق والمنتخبات.

وشدد مضمون المحاضرة على أن لعبة كرة القدم هي متعة في المقام الأول، وأن اللاعب يعتبر ممثلاً وسفيراً لدولته في مختلف المحافل القارية والدولية، ولا بد أن يكون أول الممتثلين للقانون والنظام كونه قدوة رياضية ويتقبل فكرة أن لعبة كرة القدم فوز وخسارة، وأن يتحلى بالروح الرياضية وتقبل النتائج أياً كانت، وضرورة تقبل واحترام قرارات الحكام، والحرفية العالية في تعامله مع الجماهير وفقاً للأنظمة والقوانين.

شهد المحاضرة محمد المهيري مدير إدارة الشؤون القانونية باتحاد كرة القدم ومترف الشامسي مشرف المنتخب وجمال بوهندي مدير المنتخب.