جمعة العبدولي: دبا متمسك بنقاط لقاء «الصقور»

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

أعلن جمعة حمدان العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة عن تمسك فريقه بنقاط مباراة الصقور الدورية الأخيرة «كاملة» في أعقاب نهاية المواجهة على وقع التعادل الإيجابي بهدف ضمن الجولة الـ16 وأشار العبدولي إلى أن شركة كرة القدم بالنادي تنتظر نتيجة قرار الاستئناف الذي تم اللجوء إليه بعد رفض لجنة الانضباط الشكوى التي تقدم بها دبا طاعناً في قانونية مشاركة لاعب فريق الإمارات عبدالله موسى خلال المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف مشيراً إلى أنهم اتخذوا خطوة الاستئناف وذلك للحفاظ على حقوق ومكتسبات النادي وذلك بعد أن وصلهم ما يفيد بوجود خطأ من قبل الحكم سلطان عبدالرزاق الذي أدار مباراة الشارقة والإمارات وفات عليه إدراج اسم اللاعب عبدالله موسى ضمن المنذرين في تقريره الختامي عقب نهاية المباراة ونسب البطاقة الصفراء لزميله خالد شماريخ الذي لم ينذر في المباراة، منوهاً إلى أن المباراة المعنية تواجد فيها أربعة حكام إلى جانب المراقب والمنسق فكل هؤلاء فات عليهم تنبيه حكم المباراة بتدوين اسم عبدالله موسى مكان خالد شماريخ، منوهاً إلى أن دبا سيتمسك بالدفاع عن حقوق ناديه حتى تعود إلينا النقاط الثلاث ولن نستبق الأحداث قبيل الفصل في قرار الاستئناف لكننا جاهزون لتصعيد الأمر إلى أبعد مدى ولن نتخلى عن حقوقنا مهما كانت الدوافع.

الجدير بالذكر أن دبا الفجيرة يحتل المركز الأخير ضمن ترتيب دوري الخليج العربي برصيد خمس نقاط ، ولا تزال آمال الفريق في البقاء مع كبار دوري الأضواء والشهرة للموسم السادس على التوالي قائمة لكنها مرتبطة بالحصول على أكبر قدر من الانتصارات في ظل تواجد 27 نقطة على أرضية الملعب.