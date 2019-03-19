النصر يستضيف فعاليات التدريب الإعلامي للاعبين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

استضاف نادي النصر أمس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي فعاليات التدريب الإعلامي للاعبين الذي تنظمه لجنة دوري المحترفين سنوياً بهدف رفع درجة وعي لاعبي دورينا بأهمية الإعلام بمختلف أشكاله في حياة الرياضيين، وتمكينهم من أساسيات ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام. ركز التدريب على كيفية صناعة رسالة إعلامية قوية خلال المؤتمرات الصحفية واللقاءات التلفزيونية وأيضًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وتعرف اللاعبون إلى مهارات توظيف العنصرين الصوتي والجسدي من خلال أنشطة تدريبية بمحاكاة لمؤتمر صحفي ثم محاكاة أخرى للقاء تلفزيوني استهدفا أسس إيصال رسالة مؤثرة من خلال الإعلام وتدريب اللاعبين على تعابير الوجه المختلفة واستخدام لغة الجسد بشكل عام.

تدريب

ويأتي مشروع التدريب الإعلامي للاعبين في إطار مساعي لجنة دوري المحترفين الرامية لتعزيز ثقافة الاحتراف لدى أطراف منظومة دوري الخليج العربي، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية 2017-2020.