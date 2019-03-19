شرطة عجمان إلى نصف نهائي بطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات

المصدر: عجمان- البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس، مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وبتنظيم من الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان، وتقام منافساتها على ملاعب مركز كواترو، بمشاركة 12 فريقاً، وشهدت المباراة الأولى فوز وتأهل فريق القيادة العامة لشرطة عجمان، على فريق الشؤون الإسلامية والأوقاف 5-2، وحصل لاعب شرطة عجمان حاتم عبد الرحمن على جائزة نجم المباراة، وقررت اللجنة المنظمة، بالتنسيق مع لجنة الحكام، تأجيل المباراة الثانية، التي كانت مقررة مساء أول من أمس، بين الدفاع المدني والتنمية السياحية، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدن الدولة، وتم ترحيل المباراة إلى أمس.