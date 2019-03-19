شباب الأهلي يتأهب لنهائي كأس الخليج العربي

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، تدريباته على ملعبه بالعوير اليوم، استعداداً للقاء الوحدة يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد هزاع بن زايد بالعين، في نهائي كأس الخليج العربي، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية أمس، عقب التأهل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، واكتفى الجهاز الفني لشباب الأهلي، بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بإجراء اللاعبين لتدريب استشفائي قصير عصر أول من أمس، بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في الأيام الأخيرة، وأثمر عن الفوز يوم السبت الماضي على الوصل 5-1، في مباراة الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.

معنويات اللاعبين

ويعيش اللاعبون حالة من المعنويات العالية، بعد تأهلهم لنهائي الكأسين، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على استعداداتهم للقاء الوحدة، حسب ما أشار إليه ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي، والذي أثنى على جهود المدرب الأرجنتيني مع الفريق، بقوله: يبذل أروابارينا مجهوداً كبيراً في قيادة الفريق منذ توليه مسؤولية قيادة شباب الأهلي، وهو مدرب قريب جداً من اللاعبين، وساعد الفريق على استعادة مستواه، والتأهل إلى نهائي كأسي الخليج العربي وصاحب السمو رئيس الدولة، وأضاف ماجد: نحن نجتهد، وطبيعي أن ننافس على منصات التتويج، وشباب الأهلي يستحق الوصول إلى نهائي الكأسين، بل والمنافسة كذلك على درع دوري الخليج العربي، وإن شاء الله نكمل المشوار على خير، ونسعد الجماهير هذا الموسم، لأن جميع اللاعبين حريصون على بذل أقصى ما لديهم من جهد.

القدرة على العودة

وأما عن لقاء الوصل الأخير، أوضح ماجد: ربما بعد نهاية المباراة بفوز شباب الأهلي 5-1، نرى أننا حققنا فوزاً سهلاً، ولكن الحقيقة المباراة كانت صعبة علينا في البداية، بعد تأخرنا بهدف من ركلة جزاء، ولم يكن محمد مرزوق، المسؤول عنها وحده، ولكننا والحمد لله نجحنا في تدارك الخطأ، وقدرنا على العودة إلى اللقاء والفوز، وهو شيء جيد، وهدف وليد عباس في التوقيت الذي سجل فيه، هو سر الفوز، لأنه أعطانا دافعاً خلال الشوط الثاني، ولكن بشكل عام، نحن كنا الأفضل، قبل أن يسجل الوصل هدفه، وتميزنا بالعودة والفوز، وأشكر زملائي اللاعبين على الاجتهاد.

مساندة جماهيرية

بدأت جماهير شباب الأهلي في التحضير للسفر إلى العين، لمساندة شباب الأهلي في النهائي الأول الذي يخوضه الفريق، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، ويحدوها الأمل بأن ينجح أروابارينا في اقتناص لقبي الكأس هذا الموسم، بعدما حقق إنجازاً جديداً على صعيد المدربين الأجانب بالدولة، بوصوله إلى نهائي كأس الخليج العربي وصاحب السمو رئيس الدولة، في موسمين متتاليين.