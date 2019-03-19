المزروعي: هزائم مسافي الأخيرة كبوة جواد عابرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

وصف سعيد المزروعي المدير التنفيذي لنادي مسافي، هزائم فريقه الأخيرة في دوري الدرجة الأولى بأنها كبوة جواد عابرة، لافتاً إلى أن فرسان مسافي قادرون على استعادة البريق من جديد، وعزا المزروعي التراجع أمام العربي ودبا الحصن في آخر جولتين لتفشي موجة الإصابات التي أبعدت عنا أبرز لاعبي الفريق، مشيراً إلى أن مدرب الفريق المغربي إبراهيم بفود، افتقد لعدد كبير من العناصر المهمة والمؤثرة بعد أن تغيب عن القائمة الرئيسة أكثر من خمسة لاعبين بسبب الإصابة، وأشاد المزروعي بالأداء الجيد الذي قدمه بقية لاعبي الفريق الذين تحملوا المسؤولية، لكن ربما ساهم نقص الخبرات لدى عدد منهم في سلسلة تراجع النتائج الأخيرة وقال: نحن في إدارة النادي راضون عن كافة اللاعبين وفي اعتقادي أن النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الأول حتى الجولة العاشرة ستعود من جديد بعد أن كنا قريبين من المربع الذهبي ويقيني بأن الفرصة لا تزال قائمة والمركز السادس الحالي الذي يجلس عليه مسافي لا يعني الاستسلام خصوصاً أن الفارق بيننا والحمرية الوصيف 7 نقاط.