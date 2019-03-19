خورفكان يكسب مليحة في ذهاب كأس الصالات بخطأ تنظيمي

المصدر: Ⅶ خورفكان - البيان الرياضي

أصبح فريق نادي خورفكان، قاب قوسين أو أدنى من حصد البطاقة المؤهلة إلى نهائي النسخة الأولى، من بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، بعد أن منحته اللائحة الفوز في مباراة الذهاب على مستضيفه فريق نادي مليحة بنتيجة 7-صفر، حسب لائحة مسابقات كرة الصالات، وذلك بسبب عدم حضور الشرطة إلى ملعب صالة نادي مليحة في الوقت المحدد، وانتظر طاقم التحكيم، بقيادة الحكم الدولي النخبة، فهد بدر الحوسني، لمدة ربع ساعة، ومن ثم أطلق صافرة نهاية المباراة، لعدم حضور رجال الشرطة، وعلق هيثم بن عيد الحمادي مدير فريق نادي خورفكان على الحالة، وقال تعاملنا مع الموقف وفقاً للائحة والقوانين المعمول بها في كل البطولات الرسمية، وأكد أن فريقه كان جاهزاً من كل النواحي لأداء المباراة، وأن هدفهم في نادي خورفكان، الوصول للمباراة النهائية، والتتويج بكأس البطولة، مشيداً بجهود مجلس الإدارة وجمهور الفريق، الذي يحرص على مرافقته في جميع المباريات، وقال فريقنا مكتمل الصفوف، وليس لدينا أي غيابات، باستثناء سعود خالد لظروف خاصة، وتبقى لنا الشوط الثاني مع فريق نادي مليحة، الذي نكن له كل التقدير والاحترام في مباراة الإياب على ملعبنا.