دبي تستعد لاستضافة نهائيات منصة أبطال دو لكرة القدم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستعد دبي، لاستضافة نهائيات منصة أبطال دو لكرة القدم، بكأسيها للمدارس والفرجان، وذلك بعد اختتام نصف النهائي الوطني للبطولة بنجاح باهر، يعكس مدى أهمية البطولة لفرق المدارس والفرجان في جميع أنحاء الدولة، وتنطلق النهائيات يوم السبت المقبل، في ملاعب ذا سفنس بدبي، وذلك بحضور مُمثلي «لاليغا»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الهيئات التعليمية وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار شخصيات المُجتمع، وستشهد النهائيات عدة فعاليات وأنشطة ترفيهية وتعليمية للشباب، جنباً إلى جنب مع المباريات التنافسية، كما سيتاح للاعبين الشباب المشاركين في البطولة والجمهور، المشاركة في هذه الفعاليات، وتسجيل أفضل لحظاتهم، سواء كانت مهارات أو أهداف أو تصديات أو احتفالات.