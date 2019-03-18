«أبيض الشاطئية» وصيف آسيا

المصدر: Ⅶ باتايا - البيان الرياضي

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية وصافة بطولة كأس آسيا للكرة الشاطئية التي أقيمت في مدينة باتايا الساحلية بتايلاند، إثر خسارته في المباراة النهائية أمام اليابان بركلات الترجيح 1 - 3 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وتقدم منتخب اليابان بهدفين عن طريق ماسايوكي كوماكي في الدقيقة وأوزو موريرا في الدقيقتين 7 و 16، وأدرك منتخبنا التعادل عن طريق علي محمد في الدقيقتين 22 و24، وتعود البعثة إلى الدولة اليوم عبر مطار دبي الدولي.

وكان أبيض الشاطئية تأهل إلى نهائيات كأس العالم في باراغواي بعد فوزه على شقيقه العُماني 3 - 2 في نصف النهائي.