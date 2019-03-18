منتخبنا يتجمع في معسكر أبوظبي اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

يعود المنتخب الأول لكرة القدم للتجمع اليوم للمرة الأولى بعد انتهاء بطولة كأس آسيا، وينتظم بمعسكر في أبوظبي حتى 26 الجاري بقيادة المدرب الوطني سليم عبد الرحمن، وتتخلله مباراتان وديتان، أمام المنتخب السعودي 21 الجاري باستاد آل نهيان، والمنتخب السوري 26 الجاري باستاد محمد بن زايد، ويهدف التجمع لاستغلال أيام «فيفا» استعداداً للاستحقاقات المقبلة وأهمها تصفيات نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وخلت قائمة اللاعبين من لاعبي الوحدة وشباب الأهلي لمشاركتهم في نهائي كأس الخليج العربي ، كما يغيب لاعبو المنتخب الأولمبي لمشاركتهم في الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد لندن.