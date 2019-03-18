الظفرة يكتب تاريخاً جديداً بفوز خامس على التوالي

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ أحمد عيسى

كتب الظفرة سطراً جديداً في تاريخ النادي ببلوغه نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب الشارقة بعد الفوز عليه 2-1 مساء أول من أمس، على ملعب استاد الشامخة، في خامس انتصار على التوالي للفريق الذي انتفض بشكل متميز مؤخراً.

وأكد فوك رازوفيتش مدرب الظفرة أن إدارة النادي بقيادة صالح بن جذلان وفارس بن مكتوم، سر نجاح الفريق مؤخراً وبلوغه نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن الإدارة دعمت اللاعبين في أصعب الأوقات ووقفت بجانبه أيضاً.

وقال المدرب الصربي إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام منافس كبير، مبيناً أنه نجح في قيادة الفريق للفوز بتكتيك مختلف عن كل المباريات السابقة التي كان يعتمد فيها على التركيز دفاعاً والاعتماد على الهجمات المرتدة وأضاف: أمام الشارقة تحررنا نحو الهجوم أكثر حتى لا نتيح للخصم فرصة الضغط على مرمانا، ونفذ اللاعبون كل التوجيهات بشكل ممتاز.

وأكد رازوفيتس أن طموحه لن يتوقف عند الوصول إلى النهائي ولكن بالوصول إلى منصات التتويج، مشيراً إلى إمكانية الفوز باللقب بالعزيمة والإصرار والأداء الجاد.

وأهدى صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على حساب الشارقة، إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مؤكداً أن سموه صاحب الفضل في الإنجاز التاريخي الذي تحقق، وقال المزروعي إن التاريخ لن ينسى لفرسان الظفرة هذا الإنجاز الذي كان نتاج إصرار وعزيمة اللاعبين، والطريقة الجيدة التي تعامل بها الجهاز الفني مع المباراة، بجانب وقفة جماهير النادي خلف الفريق ودعمه، مؤكداً أن فرحة أسرة الظفرة مضاعفة لأن التأهل تحقق في بطولة تحمل اسماً غالياً على الجميع.

اعتراف

من جانبه قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة إن الظفرة استحق التأهل وقدم مباراة جيدة، بعكس فريقه الذي لم يكن في قمة عطائه رغم الفرص التي وجدها ولكنه لم يحسن استثمارها، مؤكداً أنه كمدرب يتحمل المسؤولية قبل اللاعبين.وقال العنبري إن تركيز فريقه يجب أن يكون على الفوز ببطولة الدوري، وإن الفترة المقبلة تتطلب التكاتف.