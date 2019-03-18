فرسان الصالات.. «ريمونتادا» في 5 دقائق

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

حقق فريق شباب الأهلي أسرع وأقوى ريمونتادا في كرة الصالات عندما حول تأخره من ضيفه اتحاد كلباء 2-0 إلى فوز 3-2 في آخر 5 دقائق من زمن اللقاء المثير والسريع والمتقلب الأطوار وسيكون الحسم في مباراة الإياب التي ستكون في ملعب صالة نادي اتحاد كلباء في السابعة من مساء غد ضمن مباريات كأس الإمارات في نسخته الأولى.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتعادل الفريقين من دون أهداف بعد أن تبارى لاعبو الفريقين في إهدار الفرص، سجل اتحاد كلباء هدف السبق بعد مرور 5 دقائق من زمن الشوط الثاني عن طريق خالد مسعود وفي منتصف الشوط الثاني اتبع شباب الأهلي أسلوب (الباور بلاي) ودفع الثمن غالياً وصعب من مهمته في البحث عن التعادل عندما استقبلت شباكه الهدف الثاني من تمريرة على طول الملعب من حارس كلباء إلى عبدالله السعيد سجل منها الهدف الثاني بضربة راسية لتصبح النتيجة 2-0، وأصر الجهاز الفني للفرسان بقيادة المدرب عبدالله عبدالباسط على مواصلة اللعب بالطريقة الانتحارية (الباور بلاي) وقبل النهاية بخمس دقائق يقلص حسين مال الله الفارق لشباب الأهلي 2-1 وقبل النهاية بدقيقتين يسجل أحمد سرحان من نيران صديقه في شباك فريقه من الكرة العرضية التي غالطته وهزت شباك النمور 2-2 وظل فريق شباب الأهلي متمسكاً بأسلوب الهجوم الضاغط حتى آخر ثانية لتحتسب مخالفة لمصلحة الفرسان سددها علي الخمري لامست يد فهد موسى احتج عليها لاعبو كلباء بحجة أنها «بول تو هاند» ويجب ألا تحتسب ضربة جزاء ولكن طاقم التحكيم بقيادة إبراهيم المرزوقي أصر على القرار وسدد علي الخمري الضربة ارتدت من أحضان حارس كلباء على خط المرمى وعبرت الخط قبل أن يلحق بها للمرة الثانية ليحتج لاعبو كلباء على قرار الحكم الذي اعتمد الهدف، بحجة أن صافرة الملعب انطلقت معلنة عن نهاية المباراة، قبل أن تعبر الكرة خط المرمى لذا يجب عدم احتساب الهدف.

إصابة

تعرض راشد عبيد نجم فريق شباب الأهلي لإصابة بكسر في القدم اليمنى في آخر ثواني المباراة خلال الهجوم الضاغط للفرسان لأن راشد عبيد كان يشكل محور «الباور بلاي» في الثواني الأخيرة وخرج من الملعب ماشياً على أقدامه ومع مرور الوقت شعر بألم في القدم وكشفت الأشعة التي أجريت له بأن هناك كسراً في القدم وأبلغ طبيب فريق الصالات في شباب الأهلي الجهازين الفني والإداري بأن اللاعب راشد عبيد لن يتمكن من المشاركة في أي مباراة قادمة حتى نهاية الموسم بعد أن أدخلت قدمه في الجبس.