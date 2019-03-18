الفجيرة وعجمان يختبران جاهزيتهما لباقي مشوار الدوري

المصدر: Ⅶ الفجيرة: محمد فضل

يستضيف فريق الفجيرة مساء اليوم نظيره عجمان في مباراة ودية تأتي ضمن استعدادات الفريقين لمباريات دوري الخليج العربي، الذي يستأنف يوم 29 الجاري بمواجهات الجولة الـ 18 والتي يلاقي فيها الفجيرة فريق العين بدار الزين ويرحل البرتقالي لمواجهة بني ياس بالشامخة، وكان الفجيرة قد فاز قبل أيام ودياً على الجزيرة بنتيجة 2-1، وشهدت صفوف الفريق الفجراوي عودة المدافع الصلد هلال سعيد بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن آخر ثلاث مباريات في دوري الخليج العربي.

وأكد الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة أن فترة توقف المسابقة الحالية ستفيد فريقه كثيراً وذلك في وضع مزيد من الخطط التكتيكية إلى جانب خوض المباريات الودية التي سيقف فيها عن قرب على إمكانات لاعبيه، وأشار مسفر إلى أن فريقه سيكون شعاره الحصول على أكبر عدد من النقاط لتجنب الهبوط المباشر لدوري الهواة وفي اعتقادي أن الفجيرة وبما يملكه من إمكانات قادر على تحقيق حلم الجماهير، معرباً عن أمله بأن تحضر الروح ذاتها التي كان عليها اللاعبون أمام الشارقة في الجولة الماضية في بقية مباريات الدوري.

وكان الفجيرة قد خسر مباراة الشارقة في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً عن المبدد ، وبعد أحداث مثيرة حيث احتج لاعبوه على الهدف الذي حرمهم من نقطة غالية.