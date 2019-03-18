لاعبو «الصقور» يتفاعلون مع التدريب الإعلامي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تواصلت فعاليات التدريب الإعلامي للاعبين لليوم الثاني على التوالي صباح أمس بمشاركة لاعبي الفريق الأول و21 عاما من فريق نادي الإمارات لكرة القدم، تعرف اللاعبون في التدريب على أهمية الرسالة الإعلامية، دور الإعلام في حياة اللاعب، أسس ومهارات التعامل مع مختلف وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية الناجحة. وتنظم لجنة دوري المحترفين هذا التدريب سنوياً بهدف رفع درجة وعي لاعبي دورينا بأهمية الإعلام بمختلف أشكاله في حياة الرياضيين، وتمكينهم من أساسيات ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام.

استراتيجية

ويأتي مشروع التدريب الإعلامي للاعبين في إطار مساعي لجنة دوري المحترفين الرامية لتعزيز ثقافة الاحتراف لدى أطراف منظومة دوري الخليج العربي، وتنفيذًا للخطة الاستراتيجية للجنة 2017-2020 في جانب تأهيل محترفين يتسمون بالمهنية العالية.

مشاركة

شهد التدريب الإعلامي تفاعلاً مع المشاركين، وأظهروا مهارات جديدة بفضل التوجيهات والنصائح التي قدمها الإعلامي والمدرب فيصل بن حريز، الذي دربهم على توظيف المهارات المكتسبة بالشكل الأنسب للاعب كرة القدم.