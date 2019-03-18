4 هواة يشعلون «صراع المحترفين»

المصدر: Ⅶ الفجيرة: محمد فضل

احتدم الصراع على خطف بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي في وقت لا تزال فيه لعبة الكراسي الموسيقية مستمرة بين أربعة فرق هي خورفكان والحمرية والعروبة وحتا وهي الأندية التي تؤكد في كل جولة رغبتها الكبيرة في التواجد مع «المحترفين» خلال الموسم الكروي المقبل.

وبعد مرور 12 جولة على مسابقة دوري الهواة لا يزال الفارق في النقاط ضئيلاً بين الأندية التي تتربع على قمة المسابقة، وشهدت مباريات الأسبوع الماضي العديد من المفاجآت والتي تمثلت في هزيمة حتا المفاجئة أمام التعاون صاحب المركز قبل الأخير وتعثر العروبة بالتعادل على ملعب مصفوت ليتحول العروبة من الصدارة إلى المركز الثالث بـ24 نقطة ويستغل فريق خورفكان هذه الظروف ويتربع على قمة الترتيب برصيد 26 نقطة، وكذلك قبل الحمرية هدية مصفوت بعد فوزه الصعب على العربي القيواني بهدف وحيد ويقفز للوصافة بـ25 نقطة، وفشل حتا في تضييق الخناق على الثلاثي ويبقى فمركزه الرابع بـ22 نقطة بعد أن تلقى هزيمة مفاجئة أمام التعاون بهدف وحيد.

صحوة الحصن

وفي ما يتعلق ببقية الفرق فقد واصل دبا الحصن نجم الجولات الأخيرة مسلسل الصحوة وتمكن من إزاحة مسافي من مركزه الخامس ليجد الحصناوي نفسه على بعد 7 نقاط فقط من المتصدر خورفكان فهو محتاج إلى فوزين فقط ليكون منافساً أساسياً على إحدى بطاقتي الصعود.

«العين» تصيب مسافي

وفي المقابل فإن مسافي الملقب بحصان البطولة الأسود ربما أصابته «العين» بعد أن منيت شباكه خلال مباراتين بعشرة أهداف، ليترك الفريق الأنيق علامات استفهام كبيرة في ما يتعلق بقدرته على اللحاق بركب فرق المقدمة بعد أن كان على مرمى حجر من تحقيق حلم جماهيره لكن تلقيه هزيمتين متواليتين أمام العربي ودبا الحصن ربما يضعف حظوظ ممثل إمارة رأس الخيمة في التأهل في ظل اتساع الفارق بينه وبين خورفكان إلى 8 نقاط ليتحول الفريق سادساً بـ18 نقطة ثم الذيد سابعاً بـ11 نقطة، والعربي الثامن بنقاط 10، ومن ثم يأتي التعاون التاسع بـ7، وأخيراً مصفوت صاحب النقاط الخمس.

تراجع

وتراجعت نسبة الأهداف إلى النصف بعد أن بلغت خلال الجولة الماضية 20 هدفاً ليسجل اللاعبون هذا الأسبوع 10 أهداف فقط كان نصفها خلال مباراة دبا الحصن الفائز على مسافي 4- 1 فيما فاز خورفكان على الذيد 2- 1 والتعاون على حتا بهدف وهي نفس نتيجة الحمرية المتفوق على العربي فيما خيم التعادل السلبي على مباراة مصفوت والعروبة وأيضاً اختفت للأسبوع الثاني على التوالي البطاقات الحمراء حيث أشهر الحكام 10 إنذارات فقط في مفارقة غريبة، حيث مع تراجع الأداء الهجومي يتوقع أن يرتفع العنف غير القانوني وبالتالي زيادة عدد البطاقات الصفراء، إلا أن الذي حدث هو احتفاظ اللاعبين بروح التنافس، واللعب القانوني على الرغم من غياب التركيز الهجومي ليتساوى عدد الأهداف مع عدد الإنذارات للمرة الأولى منذ بداية الموسم.

فشل

فشل البرازيلي لوان سانتوس محترف حتا والروماني ميهاي الكسندر لاعب العربي متصدراً ترتيب الهدافين بعشرة أهداف لكل لاعب، في تجنيب فريقهما الهزيمة خلال هذه الجولة بعد أن صام اللاعبان عن التهديف وخسر فريقهما في هذه الجولة وكانت هزيمة حتا برأس الخيمة، قاسية ومفاجئة، وخصوصاً أن الإعصار عازم على العودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة في أعقاب إسناد المهمة للمدرب الوطني وليد عبيد، ويعد البرازيلي فينيكسوس محترف دبا الحصن الذي رفع صيده إلى 9 أهداف نجم الجولة الحالية بعد أن سجل ثنائية في مرمى مسافي.

الترتيب

1 - خورفكان

2 - الحمرية

3 - العروبة

4 - حتا

5 - دبا الحصن

6 - مسافي

7 - الذيد

8 - العربي

9 - التعاون

10 - مصفوت

نتائج الجولة 12

الذيد 1 × خورفكان 2

مصفوت 0 × العروبة 0

التعاون 1 × حتا 0

العربي 0 × الحمرية 1

دبا الحصن 4 × مسافي 1

مباريات الأسبوع 13

حتا × العربي

مسافي × الذيد

الحمرية × دبا الحصن

مصفوت × التعاون

العروبة × خورفكان

3

تمكن 3 لاعبين مواطنين من تأمين الفوز لفرقهم، هما الثنائي عادل صقر وعادل جمال لاعبا خورفكان بالمساهمة في الفوز أمام الذيد، ومحمد ناصر لاعب الحمرية أمام في مرمى العربي.