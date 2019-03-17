الانضباط تقر بخطأ الحكم عبد الرزاق وترفض شكوى دبا ضد الامارات

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

أعلن جمعة حمدان العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة عن تلقي ناديه رسالة من قبل لجنة الانضباط تم بموجبها رفض الشكوى التي تقدم بها دبا طاعناً في قانونية مشاركة لاعب فريق الإمارات عبدالله موسى خلال المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مشيراً إلى أنهم قاموا باستئناف القرار من جديد بعد اعتراف اللجنة بوجود خطأ من قبل حكم المباراة سلطان عبد الرزاق والذي فات عليه تدوين اسم اللاعب عبد الله موسى ونسب البطاقة الصفراء لزميله خالد شماريخ كما جاء في التقرير الختامي للحكم عقب نهاية مباراة الشارقة والامارات، وجدد جمعة العبدولي القول بأن مباراة الشارقة والإمارات التي أشهر فيها الحكم سلطان عبد الرزاق البطاقة الصفراء للاعب خالد شماريخ كان يتواجد فيها أربع حكام إلى جانب المراقب والمنسق فكل هؤلاء فات عليهم تنبيه حكم المباراة بتدوين اسم عبد الله موسى مكان خالد شماريخ ، منوهاً الى ان دبا سيتمسك بالدفاع عن حقوق ناديه حتى تعود الينا النقاط الثلاثة .