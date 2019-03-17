شباب الأهلي والظفرة إلى نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي-أبوظبي - أحمد عيسى

تأهل فريقا شباب الأهلي والظفرة إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب شباب الأهلي، أمس، على الوصل 5 - 1 أمس، باستاد آل مكتوم بنادي النصر، في الدور قبل النهائي للبطولة الغالية، ودخل الظفرة التاريخ بوصوله إلى النهائي للمرة الأولى محققاً فوزاً مفاجئاً ومستحقاً على الشارقة 2- 1 باستاد نادي بني ياس في الدور نفسه.

سجّل خماسية شباب الأهلي كل من: وليد عباس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ولوفانور في الدقيقة 54، وماورو دياز في الدقيقة 65، وماجد حسن في الدقيقة 81، وإيوفي في الدقيقة 89، وأحرز هدف الوصل كايو في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للوصل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو «VAR»، بسبب شد محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، للبرازيلي فابيو دي ليما مهاجم الوصل، وسددها كايو في الدقيقة 22، مسجلاً هدفاً لـ«الفهود».

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للوصل نتيجة تدخلٍ قوي من لوفانور على علي صالح، وسددها كايو، وارتدت إلى ليما الذي وضعها في الشباك في الدقيقة 69، لكن الحكم ألغى الهدف لدخول ليما منطقة الجزاء قبل أن يسدد زميله الركلة، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وفي مباراة الظفرة والشارقة أحرز ثنائية الظفرة البرازيلي ديغو ريغوناتو «ق 69»، ومواطنه دوس سانتوس «ق 79»، وقلّص الشارقة الفارق عن طريق ريان منديز «ق 89».

وشهدت المباراة طرد لاعب الظفرة راشد الكتبي بالبطاقة الصفراء الثانية «ق 81»، وعقب المباراة احتفل لاعبو الظفرة مع الجماهير بالانتصار التاريخي.