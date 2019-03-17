ختام مثير لدور المجموعات في «مؤسسات عجمان»

المصدر: عجمان-البيان الرياضي

اختتم أول من أمس دور المجموعات لبطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي وتنظمها الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان، وشهدت الجولة الأخيرة إثارة كبيرة لحجز بطاقات ربع النهائي، وتصدر المجموعة الأولى فريق القيادة العامة لشرطة عجمان بالعلامة الكاملة ولحساب نفس المجموعة نجح فريق دائرة البلدية والتخطيط من حجز بطاقة التأهل الثانية، واعتلى المجموعة الثانية فريق الدفاع المدني ، واقتنص مصرف عجمان الوصيف نقطة غالية من فريق الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعادل 1-1 ويتأهل، وفي المجموعة الثالثة تعادل فريقا الهوية والجنسية وايمز قروب وتأهلا سوياً لربع النهائي.