تين كات: حزين لغياب لاعبي «الأولمبي» عن النهائي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

أعرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، عن حزنه لغياب 6 لاعبين شباب من العنابي عن نهائي كأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي يوم الجمعة المقبل، بسبب الانضمام للمنتخب الأولمبي، الذي يستعد للدخول في معسكر داخلي بدبي استعداداً للمشاركة في للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، مؤكداً أنه كان من المفترض تغيير موعد المباراة لمنح هؤلاء اللاعبين الفرصة لخوض النهائي، كون هدف البطولة الأساسي إعطاء فرصة المشاركة للعناصر الشابة.

وتأهل الوحدة حامل اللقب إلى نهائي كأس الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف مساء أول من أمس، لتصبح الفرصة مواتية أمام «أصحاب السعادة» لنيل اللقب للمرة الثالثة.

حزن

وقال تين كات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: بالطبع سعيد بالفوز والتأهل للنهائي وبالأداء الذي قدمه الفريق بشكل عام، ولكنني أشعر بالحزن في الوقت نفسه لأن 6 لاعبين من العناصر الشابة لن يلعبوا المباراة النهائية، فمن الظلم حرمان هؤلاء اللاعبين من خوض النهائي، خصوصاً أن مثل هذه المباريات تمثل حلماً لأي لاعب شاب، وأضاف: من المفترض أن بطولة كأس الخليج العربي مقامة في الأساس لمنح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة وإكسابهم الخبرة، والآن بعد أن تأهلنا للنهائي سنحرم من 6 لاعبين منهم 5 عناصر، هم خالد إبراهيم وأحمد راشد ومنصور الحربي ومحمد الشامسي ومحمد راشد يمثلون عناصر أساسية في الوحدة، بينما سيغيب عن شباب الأهلي 3 لاعبين، ليس من المعقول حرمان 9 عناصر شابة من خوض مباراة كبيرة، خاصة أن خوض النهائيات أمر ليس متاحاً باستمرار أمام هذه العناصر.

إجحاف

وبدوره، انتقد أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، رفض لجنة المحترفين تأجيل نهائي كأس الخليج العربي المقرر يوم الجمعة المقبل، مؤكداً أن غياب عدد كبير من لاعبي الوحدة من العناصر الشابة للانضمام للمنتخب الأولمبي يعد إجحافاً بحق الوحدة ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، وقال: سبق أن تقدمنا برسالة احترازية للجنة المحترفين وقبل وقت كافٍ من خوض مباراة نصف النهائي أمام بني ياس نطالب فيها اللجنة بتأجيل المباراة النهائية، لعدم توافر مبدأ تكافؤ الفرص في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الشباب عن الفريق بسبب الاستدعاء للمنتخب الأولمبي، ولكن ردت اللجنة بالرفض، وهو أمر مستغرب بحجة أن البطولة تقام في العادة من دون اللاعبين الدوليين، وهو أمر غير صحيح، حيث جرت العادة إقامة مباراتي نصف النهائي والنهائي بمشاركة جميع اللاعبين، وأضاف: كان الأولى باللجنة تأجيل المباراة، خصوصاً أن الوحدة لديه لاعبون أساسيون في صفوفه تم استدعاؤهم للمنتخب الأولمبي.

كرونوسلاف غاضب

قال الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بني ياس، إنه ليس غاضباً من الخسارة وخروج فريقه من الدور نصف النهائي لأن كرة القدم بها الفوز والخسارة ولكنه غاضب بسبب المستوى الذي ظهر عليه الفريق أمام الوحدة، وكان بالإمكان اللعب بمستوى أفضل مما قدمه أمام الوحدة، وأضاف: اتسم الأداء بنوع من الخوف والحذر خلال المباراة، أهنئ الوحدة على الفوز فقد استحق التأهل، خاصة أنه يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ.