بينات: النصر يطمح لتقديم أداء يشرف كرة الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

يصل فريق أرسنال الإنجليزي إلى دبي الخميس المقبل، معززاً بكامل نجومه، استعداداً لمواجهة النصر في المباراة الودية المقررة 26 الجاري بمناسبة افتتاح استاد آل مكتوم في حلته الجديدة، وقال الأسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر إن العميد يطمح لتقديم أداء يشرف كرة الإمارات ويليق بتاريخه ويسعد جماهيره، مشيراً إلى أن مواجهة أرسنال تعزز صورة النادي في العالم وهي ترويج جيد للكرة المحلية وتجربة مهمة للفريق قبل استئناف مسابقة الدوري، وأضاف: بالتأكيد ستكون مباراة قوية واختباراً مهماً لنا قبل مواجهة دبا الفجيرة في الجولة 18 لدوري الخليج العربي، وأعتقد أن اللعب مع أرسنال مصدر فخر للاعبين ولنا كجهاز فني ولكل منتسبي النادي، وعن لقاء مواطنه اوناي ايمري مدرب أرسنال الإنجليزي، قال: أنا سعيد بمواجهة أرسنال وكذلك بالالتقاء بـأوناي بعد سنوات طويلة، نحن ننتمي إلى منطقة غيبوثكوا وبدأنا مسيرتنا الكروية بفريق ريال سوسيداد، وبالتأكيد عندما نلتقي سنتحدث بلغتنا الأمّ، لغة الباسك.

وأوضح المدرب الأسباني انه يفكر في تعزيز تشكيلة الفريق بلاعبين من خارج النصر بسبب التزام 6 لاعبين من الفريق مع المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أنه قرر أن يخوض المباراة بفريقين لمنح الفرصة لأكثر عدد من اللاعبين في هذه المباراة التاريخية، وأكد بينات أن هدفه من المباراة إبراز المستوى الجيد لكرة القدم الإماراتية أمام فريق عالمي بحجم الأرسنال، وقال: علينا أن نقدم كرة قدم جميلة، نعلم أن أرسنال من الأندية العالمية الكبيرة، وسنحاول إسعاد جماهيرنا بأداء جيد يرتقي إلى تطلعاتهم.

تغيير الوضعية

وعبر بينات عن عدم رضاه للمركز الحالي للنصر في جدول الترتيب، مؤكداً أنه يسعى لتغيير هذه الوضعية وأن مواجهة دبا المقبلة ستكون مهمة للغاية من أجل كسب 3 نقاط والابتعاد عن فرق القاع، وقال: النصر يستحق مركزاً أفضل، واللاعبون يبذلون جهوداً كبيرة ويستحقون أيضاً مركزاً في مستوى جهودهم، نحن منشغلون بهذا الأمر ولن نشعر بالاطمئنان إلا بعدما ننجح في تغيير وضعنا الحالي، صحيح، نعيش وضعية صعبة في الدوري ولكن مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم، لقد خسرنا بعض النقاط بطرق مختلفة وبقرارات لم تنصفنا، وكنا قريبين من الفوز والوصول إلى نهائي كأس الخليج العربي ونصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بشكل عامّ الأداء كان جيداً رغم بعض الغيابات التي عانينا منها وإصابات لاعبين مهمين، أنا فخور بما قدمه اللاعبون وبالجهود التي يبذلونها في التدريب، نحتاج فقط إلى ترجمة كل ذلك إلى نتائج، الفوز الأول سيغير الكثير في الفريق ويمنحنا الثقة.

وأضاف بينات: لا خوف على النصر لأننا نملك فريقاً جيداً والنتائج الجيدة ستأتي، سنواصل العمل بجدية وترجمة كل الجهود التي بذلناها في الفترة الماضية إلى انتصارات في الجولات المقبلة، لقد قدمنا مباريات كنا نستحق فيها الفوز ولكن الحظ لم يسعفنا، وكشف بينات أن هدفه الارتقاء بالفريق 3 أو 4 مراكز في جدول الترتيب، مؤكداً أنه بالنظر إلى إمكانيات اللاعبين والفريق بشكل عام فإن النصر قادر على إنهاء موسمه في مركز أفضل بكثير من الحالي.

بيع التذاكر

انطلقت عملية بيع تذاكر مباراة النصر وأرسنال على موقع بلاتينيوم، أمس، وتتراوح الأسعار للفئتين الثانية والثالثة بين 100 و150 درهماً.