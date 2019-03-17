25 لاعباً في قائمة المنتخب لمعسكر أبوظبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم قائمة منتخبنا الوطني الأول للمعسكر الداخلي، الذي سيقام في العاصمة أبوظبي للفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري ضمن استعدادات الأبيض للاستحقاقات المقبلة، أهمها التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستسحب قرعتها يوم 17 أبريل المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وضمت القائمة 25 لاعباً هم: خالد عيسى، بندر الأحبابي، أحمد برمان، ريان يسلم (العين) عادل الحوسني، شاهين عبدالرحمن، عبدالله غانم، الحسن صالح، سيف راشد (الشارقة) مبارك سعيد، محمد إبراهيم سرواش، حبيب الفردان، محمد العكبري، سالم صالح (النصر) فهد الظنحاني، حسن المحرمي، سهيل النوبي (بني ياس) سالم راشد، خلفان مبارك، علي مبخوت (الجزيرة) علي سالمين (الوصل) عبدالله النقبي (شباب الأهلي) سهيل المنصوري (الظفرة) محمد خلفان (الفجيرة) منصور البلوشي (اتحاد كلباء).

ويخوض منتخبنا الوطني خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أمام المنتخب السعودي يوم 21 مارس باستاد آل نهيان بنادي الوحدة الساعة 17:45 مساء، فيما يواجه في المباراة الثانية المنتخب السوري يوم 26 مارس باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الساعة 17:45 مساء. وكانت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة قد كلفت المدرب الوطني سليم عبد الرحمن مهام الإشراف على الأبيض في هذا المعسكر. وسينضم إلى المعسكر اللاعبون المختارون من فريقي شباب الأهلي والوحدة، بعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي يوم الجمعة المقبل.