«الأبيض» يستمر مع المدرسة الأوروبية

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

سيستمر منتخبنا الوطني الأول مع المدرسة الأوروبية في التدريب، بعد أن كلف مجلس اتحاد الكرة الأمانة العامة التفاوض مع 3 مدربين من الجنسية الأوروبية، لتولي مهمة تدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفاً للإيطالي ألبرتو زاكيروني، على أن يتم الانتهاء من المفاوضات نهاية الأسبوع الحالي تمهيداً للكشف عن المدرب الجديد خلال مؤتمر صحفي يعقد الأسبوع المقبل في مقر اتحاد الكرة في دبي، ليبدأ العمل على الفور لتجهيز الأبيض لتصفيات كأس العالم التي ستبدأ في سبتمبر المقبل، والتي يسعى منتخبنا الوطني لاجتيازها والتأهل إلى نهائيات 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي عقد ظهر أمس في مقر اتحاد الكرة في دبي برئاسة المهندس مروان بن غليطة، وحضور عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد وراشد الزعابي وهشام الزرعوني وخليفة الجرمن ومحمد اليماحي وأحمد المهبوبي والدكتور خليفة الغفلي ومسلم الكثيري أعضاء مجلس الإدارة ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية وعبدالله الكنزي مقرراً.

الأولمبياد الخاص

وقال محمد بن هزام الأمين العام في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، إن مجلس الإدارة ثمن استضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في العاصمة أبوظبي، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين من خلال استضافة مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية وخاصة هذا التجمع الذي يُعد أكبر تجمع رياضي إنساني على مستوى العالم.

تقرير فني

وقال الأمين العام للاتحاد إن مجلس الإدارة اطلع في بداية اجتماعه على التقرير المقدم من الإدارة الفنية للاتحاد، ممثلة في المدير الفني البلجيكي يان حول المدربين المرشحين لتدريب منتخبنا الوطني خلال المرحلة المقبلة، حيث تم الاستقرار على ثلاثة من المدربين من المدرسة الأوروبية، وبعد انتهاء العرض تم تكليف الأمانة العامة بدء التفاوض معهم على أن يتم الاستقرار على مدرب منهم خلال الأيام المقبلة والإعلان عن هويته خلال مؤتمر صحفي.

شروط التعاقد

وأضاف محمد بن هزام قائلاً إن الاتحاد وضع عدة شروط قبل التعاقد مع المدرب الجديد ومنها، خبرة المدرب وشخصيته، وكفاءته وتجاربه السابقة في تصفيات كأس العالم، نظراً لأن الهدف الرئيس من التعاقد مع المدرب الجديد هو تحقيق هدف التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، ورفض الأمين العام البوح بهوية أو جنسية المدربين المرشحين، ولا عن المبلغ المالي المقدر للتعاقد معه.

وكانت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية خلال اجتماعها الأخير قد رشحت خمسة مدربين ينتمون إلى المدرسة الأوروبية وكلفت الإدارة الفنية دراسة السيرة الذاتية لهؤلاء المدربين والاستقرار على قائمة مصغرة تتناسب مع متطلبات العمل مع المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

إنجاز الشاطئية

وقال محمد بن هزام إن مجلس الإدارة أشاد بالإنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية بتأهله إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية المقررة في باراغواي بشهر نوفمبر 2019 وتأهله إلى نهائي بطولة آسيا المقامة حالياً في مدينة باتايا الساحلية ومواجهة منتخب اليابان اليوم، موجهاً الشكر والتقدير إلى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى إنجازات المنتخب.