استطلاع « البيان»: 61 %: «الدون» أمل «السيدة العجوز»

المصدر: Ⅶ دبي-علي شدهان

اعتبر 61% من نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو «الدون»، الأمل المرتجى لفريقه الحالي، يوفنتوس الإيطالي «السيدة العجوز» في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019 تحديداً، فيما يرى 39% عكس ذلك.

وناقشت جريدة البيان الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد مفاده «هل تثق بمقدرة رونالدو على قيادة يوفنتوس للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا»؟

الورقة الرابحة

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 64% من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، اعتبروا «الدون» مؤهلاً لقيادة «اليوفي» لإحراز اللقب القاري الذي يطارده الفريق الإيطالي طوال أكثر من 22 عاما، فيما يرى 36% خلاف ذلك، بينما يعتبر 58% في «تويتر»، «الدون» سلاحاً مرجحاً لـ «السيدة العجوز في دوري أبطال»القارة العجوز«، في مقابل 42% يرون خلاف ذلك، فيما يرى 61% عبر»فيسبوك«أن رونالدو ورقة رابحة، في مقابل 39% يجدون العكس.

100 مليون

ومنذ انضمامه إلى يوفنتوس في بداية موسم 2018 – 20109، بصفقة فاقت الـ 100 مليون يورو، لعب رونالدو البالغ من العمر 34 عاما، مع »السيدة العجوز« 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، مسجلا 4 أهداف ، أهمها »هاتريك« في شباك أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16.

أنا هنا

ولا ادل على حجم التأثير الإيجابي للنجم البرتغالي على مسيرة يوفنتوس، من صراحة»الدون«نفسه عندما لخص وجوده مع »اليوفي« بخطف لقب دوري أبطال أوروبا 2019، بقوله:»أنا هنا لقيادة يوفنتوس للفوز بلقب الأبطال .

مجد جديد

فهد هادي المتخصص في التحليل الفني للدوريات الأوروبية، توقع أن يعيد»الدون«ما كان يفعله مع فريقه السابق»الريال« في دوري أبطال أوروبا على وجه التحديد، لافتاً إلى أن عشاق يوفنتوس ينتظرون من النجم البرتغالي إعادة نفس»السيناريو« مع »اليوفي« عندما كان يساعد »الريال« على إحراز اللقب ، مشدداً على أن رونالدو مؤهل لصناعة مجد جديد لـ(السيدة العجوز) من خلال مساعدته على إحراز لقب الأبطال.