منتخب «الشاطئية» واليابان في نهائي آسيا اليوم

المصدر: باتايا - البيان الرياضي

يلتقي منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية في الرابعة من عصر اليوم بتوقيت الإمارات نظيره المنتخب الياباني في المباراة النهائية لبطولة آسيا المقامة حالياً في مدينة باتايا التايلاندية.

وأكمل أبيض الشواطئ تحضيراته للنهائي بعد أن خضع اللاعبون إلى مجموعة من الفحوصات الطبية للتأكد من جاهزيتهم التامة وإجراء بعض التمارين الخفيفة أمس في صالة التدريبات بفندق إقامة المنتخب إضافة إلى إجراء التدريب الرسمي على أرضية الملعب الرئيسي للبطولة.

وكان منتخبنا أول الواصلين إلى المونديال العالمي بعد فوزه على شقيقه المنتخب العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس ضمن الدور نصف النهائي، وقبلها الفوز على ماليزيا بثمانية أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي علماً أن منتخبنا تصدر مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة بعدما تفوق على قيرغستان بنتيجة 6-1 والصين 6-2 ولبنان 3-2.