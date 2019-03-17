دورة التدريب الإعلامي للاعبين تنطلق من الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

انطلقت أمس في فندق نوفتيل الفجيرة دورة التدريب الإعلامي للاعبين التي تنظمها لجنة دوري المحترفين سنوياً، بهدف رفع درجة وعي لاعبي دورينا بأهمية الإعلام بمختلف أشكاله في حياة الرياضيين، وتمكينهم من أساسيات ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام. خصص اليوم الأول للاعبي الفجيرة ودبا واتحاد كلباء.

وتركز دورة التدريب الإعلامي على 4 محاور أساسية شملت: أهمية صناعة الرسالة الإعلامية، المؤتمرات الصحفية الناجحة، اللقاءات الإعلامية، ثم وسائل التواصل الاجتماعي. وتناول الإعلامي والمدرب فيصل بن حريز من المؤسسة العالمية المتقدمة في التعليم والقيادة، خلال محاضرته أهمية صناعة الرسالة الإعلامية المؤثرة، والتحدث بثقة ومواجهة الكاميرا، كما تم محاكاة مؤتمر صحافي.