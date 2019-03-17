الحمرية يقفز إلى وصافة دوري الدرجة الأولى

المصدر: Ⅶ دبا الحصن - محمد فضل

قفز فريق الحمرية إلى وصافة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه الصعب، أمس، خارج ملعبه على العربي بهدف وحيد حمل توقيع محمد ناصر في الدقيقة 25 من عمر المباراة التي أقيمت بملعب العربي في أم القيوين ووصل الحمرية إلى 25 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف خورفكان «المتصدر»، فيما تراجع العروبة إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

وفي المباراة الثانية أزاح دبا الحصن ضيفه مسافي عن المركز الخامس وفاز عليه 4 - 1، سجل البرازيلي فينيكيوس سيلفا هدفين وأضاف أحمد نياجادو هدفاً، فيما سجل لاعب مسافي حسن علي بالخطأ في مرماه وأحرز هدف مسافي اللاعب يالي جوني نم، وبهذه النتيجة رفع دبا الحصن رصيده إلى 19، وتجمّد مسافي عند 18 نقطة.