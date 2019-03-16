شباب الأهلي والظفرة إلى نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، تصوير: سالم خميس

تأهل شباب الأهلي إلى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على الوصل 5-1 مساء اليوم، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، في الدور قبل النهائي للبطولة الغالية، والتي يلتقي شباب الأهلي مع الظفرة على لقبها، بعدما فوز الظفرة 2-1 مساء اليوم أيضاً، على الشارقة في المباراة الأولى لنصف النهائي.

سجل أهداف شباب الأهلي كل من وليد عباس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ولوفانور في الدقيقة 54، وماورو دياز في الدقيقة 65، وماجد حسن في الدقيقة 81، وايوفي في الدقيقة 89، وأحرز هدف الوصل كايو في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للوصل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، بسبب شد محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، للبرازيلي فابيو دي ليما مهاجم الوصل، وسددها كايو في الدقيقة 22، مسجلاً هدفاً لـ"الفهود".

شكلت الكرات الثابتة والعرضية خطورة بالغة على مرمى الوصل، وأضاعها لاعبو شباب الأهلي برغبة شديدة، إلى جانب تألق حارس الوصل حميد عبد الله، في التصدي لأكثر من فرصة أيضاً.

في حين، كانت الهجمات المرتدة للوصل، مصدر إزعاج دائم لدفاعات شباب الأهلي، ونجح الحارس ماجد ناصر، في التعامل معها باقتدار، وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نجح مدافع شباب الأهلي، وليد عباس في تسجيل هدف التعادل، برأسية قابل بها عرضية لوفانور.

فيما تمكن لوفانور بنفسه، من إضافة الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 54، من تمريرة ساقطة وصلته داخل منطقة الجزاء، ولعبها من فوق حارس الوصل، وازداد التوتر بين اللاعبين داخل الملعب في الكرات المشتركة.

أضاف ماورو دياز، الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 65 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وارتطمت الكرة بالمدافع وغيرت مسارها لتسكن الشباك الوصلاوية.

احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للوصل نتيجة تدخل قوي من لوفانور على علي صالح، وسددها كايو، وارتدت إلى ليما الذي وضعها في الشباك في الدقيقة 69، ولكن الحكم ألغى الهدف، لدخول ليما منطقة الجزاء قبل أن يسدد زميله الركلة، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

عزز ماجد حسن، تفوق فريقه بهدف رابع في الدقيقة 81، من تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف ايوفي الهدف الخامس في الدقيقة 89، ليتأهل فريقه للنهائي الثاني في الموسم الحالي، بعد تأهله الأسبوع الماضي إلى نهائي كأس الخليج العربي.