الحمرية يقفز لوصافة الأولى والحصن يطيح مسافي من الخامس

المصدر: دبا الحصن : محمد فضل

قفز فريق الحمرية لوصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الصعب خارج الديار على العربي القيواني بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب محمد ناصر علي في الدقيقة 25 من عمر المباراة التي أقيمت بملعب العربي في ام القوين ليرتفع الحمرية برصيده الى 25 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف المتصدر خورفكان فيما تراجع العروبة الى المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

وفي المباراة الثانية ازاح دبا الحصن ضيفه مسافي عن المركز الخامس بعد ان فاز عليه بنتيجة 4/1 سجل منها البرازيلي فينيكيوس سيلفا هدفين وهدف لأحمد نياجادو ولاعب مسافي حسن علي بالخطأ في مرماه في الدقائق 8،11،72،88 وأحرز هدف مسافي اللاعب يالي جوني في الدقيقة 83 ليرفع الحصن رصيده الى 19 ويبقى مسافي ب 18 نقطة .

وكان خورفكان قد فاز امس على الذيد بهدفين مقابل هدف وتعادل العروبة مع مصفوت دون أهداف وتفوق التعاون على حتا بهدف .