شباب الأهلي والوصل.. حلم النهائي الغالي

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله - إيهاب زهدي

يتقابل شباب الأهلي مع الوصل في الثامنة و45 دقيقة من مساء اليوم، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، في المباراة الثانية للدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ويطمح «فرسان دبي» إلى الوصول للمباراة النهائية، كخطوة مهمة نحو تحقيق اللقب الذي لم يفز به الفريق منذ عام 2013، بينما يسعى «الفهود» إلى التأهل للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

ويدخل الفريقان إلى المباراة بصفوف شبه مكتملة، وهو ما يتوقع معه زيادة قوة وإثارة اللقاء، وسط معنويات عالية من لاعبي شباب الأهلي، بعد نجاحهم الأسبوع الماضي من التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، ويقابلهم الوصل بروح قتالية عالية، باعتبار الكأس الغالية الفرصة الأخيرة أمامهم للخروج بلقب محلي في الموسم الحالي، ويفتقد شباب الأهلي جهود مدافعه سالمين خميس للإصابة.

بينما تأكدت جاهزية إسماعيل الحمادي للمشاركة في المباراة، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وفي المقابل يستعيد الوصل جهود محترفه البرازيلي كايو كانيدو، الذي شفي من الإصابة التي ألمت به قبل 10 أيام.

مسابقة غالية

وأكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لشباب الأهلي، أهمية لقاء الوصل، وقال: المباراة مهمة، وفي مسابقة غالية على الجميع، وبطولة كبيرة ولا تقل أهمية عن الدوري أو كأس الخليج العربي، أمامنا مواجهة قوية وصعبة، ويجب أن نكون على أتم استعداد، وفي كامل التركيز، وأتمنى أن يستمتع الجمهور بمباراة جيدة المستوى، ونحن نحترم منافسنا كثيراً.

والوصل فريق قوي، ولديه عناصر مميزة، خاصة اللاعبين الأجانب الذين يمثلون الثقل الأساسي في التشكيلة، والوصل يملك الطموح للوصول إلى النهائي، وأتوقع أن يجتهد لاعبوه لتحقيق الفوز، وهو ما يلزمنا ببذل جهد أكبر للتفوق عليهم.

حافز

وأضاف: كل المباريات صعبة، والفوز المحفز، لأنه سيمكننا من التأهل للنهائي لتكون أمامنا الفرصة لخطف إحدى البطاقات المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وأثق أن اللاعبين سيتحملون المسؤولية، ويدركون أهمية المباراة ويعلمون قوة الفرق المنافسة، وجميع اللاعبين جاهزون، ولا يوجد أي غياب سوى اللاعب سالمين خميس، الذي لا يزال يخضع للعلاج.

وإسماعيل الحمادي عاد إلى التدريبات وأصبح رهن إشارة الفريق، واستفدنا كثيراً من فترة التوقف الأخيرة، وأتمنى أن نتمكن من تحقيق أهدافنا المرسومة، وعن سابق معرفته بلاعبي الوصل الحاليين، وحساسية مواجهات الفريقين، قال: أعرف لاعبي الوصل وهم يعرفونني.

وهذا لا يؤثر في المباراة، والحظوظ متساوية، والأمر يتوقف على جاهزية اللاعبين وكيفية دخولهم أجواء اللقاء، وأتمنى أن يؤدي شباب الأهلي أفضل ما لديهم ويتفوقوا على المنافس أداءً ونتيجة، وأن يفرضوا أسلوبهم، ويحققوا بطاقة التأهل إلى النهائي.

مستويات عالية

ومن ناحيته، توقّع الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل، صعوبة المباراة، مشيراً إلى أن «الإمبراطور» سيواجه نداً قوياً يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب المستويات العالية، وقال: أتمنى من لاعبي فريقي أن يظهروا بشكل مميز، وأن يقدموا أفضل ما لديهم، وفريقي عاد من العراق بعد خوض مباراة قوية ضد الزوراء في دوري أبطال آسيا، ما تطلب إعداد اللاعبين بشكل قوي على المستوى البدني والنفسي.

وأضاف: مباريات الكؤوس دائماً ما تكون مختلفة، وكل لقاء فيها بمثابة نهائي، لأن الخاسر يودّع البطولة، ولذا فإن الكل يقاتل في الملعب من أجل الفوز، وأنا ومدرب شباب الأهلي، كل واحد منا سيبذل قصارى جهده مع لاعبي فريقه، وسيعطي كل ما لديه من أجل أن يفوز، ويتأهل إلى الدور النهائي، ونحن طوينا صفحة المباراة السابقة، وتركيزنا على لقاء اليوم.

الوصل يجدد عقد ريجيكامب موسمين

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوصل، تجديد تعاقدها مع المدرب الروماني ريجيكامب لمدة موسمين، وذلك قبل المواجهة المهمة التي تجمع الوصل بنظيره شباب الأهلي اليوم في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وتعاقد الوصل مع ريجيكامب، عقب تراجع نتائج الفريق، في دوري الخليج العربي، إبان فترة المدرب السابق كونتيروس، والذي مع رحيله، تولى تدريب الفريق خلفاً له المدرب الوطني حسن العبدولي، ومن ثم جاء ريجيكامب لمدة ستة أشهر، بحسب إعلان إدارة النادي في ذلك التوقيت.

وأشارت شركة كرة القدم في النادي، إلى أن كافة التفاصيل المتعلقة بتجديد التعاقد مع المدرب، سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

النقبي: نتائج الوصل الأخيرة لن تخدعنا

أكد عبد الله النقبي لاعب شباب الأهلي، أن لقاء فريقه والوصل مساء اليوم، في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لن يكون سهلاً على الفريقين، وقال: نحن، اللاعبين جاهزون لخوض اللقاء، وحظوظ الفريقين متساوية، وأضاف: الوصل فريق جيد يجد منا كل الاحترام، ولن تخدعنا نتائجه الأخيرة، ومثل تلك المباريات تحتاج إلى الهدوء، وعلى المستوى الشخصي حرصت على الاستعداد للمباراة بالصورة المطلوبة، ويجب أن نكون في أعلى درجات التركيز، لنحقق الفوز، وآمل أن ننجح في تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا.

وتابع: الفوز على النصر في كأس الخليج العربي، وتأهلنا إلى نهائي البطولة الأسبوع الماضي، منحنا دافعاً أكبر للتركيز أكثر على أغلى الكؤوس، وأتمنى أن يواصل جمهورنا وقفته القوية خلف اللاعبين، لأن المسابقة غالية على الجميع.