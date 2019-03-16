الوحدة إلى نهائي كأس الخليج العربي عبر بني ياس

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق

تأهل الوحدة إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد فوزه العريض على بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف على استاد آل نهيان، مساء أمس، في الدور نصف النهائي من المسابقة، ليواجه شباب الأهلي في المباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل.

واستطاع العنابي حامل لقب البطولة الموسم الماضي أن يتأهل للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعدما كان قد لعب نهائي النسخة الأولى موسم 2008-2009 ولكنه خسر أمام العين بهدف نظيف، قبل أن ينجح الفريق في إحراز لقب البطولة لأول مرة في تاريخه في موسم 2015-2016 بعد الفوز على (الشباب) سابقاً بهدف دون رد، قبل أن يسجل اللقب الثاني له في الموسم الماضي بالفوز على الوصل في النهائي 2-1.

الفوز الثالث

والفوز هو الثالث للوحدة على بني ياس هذا الموسم وبالتخصص برباعيات بعدما انتهت 3 لقاءات سابقة بينهما بأربعة أهداف، منها مباراتان للوحدة وواحدة لبني ياس.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وذلك بعدما افتتح خليل إبراهيم التسجيل مبكراً للوحدة في الدقيقة الثانية حين نجح في استغلال حالة الارتباك في بداية اللقاء من دفاع السماوي ووضع الكرة على يمين الحارس محمد الحمادي.

واستغل الإسباني بيدرو كوندي مهاجم بني ياس خطأ فادحاً من مدافع الوحدة أحمد راشد، الذي أعاد الكرة بالخطأ إلى حارس مرماه محمد الشامسي ليخطفها كوندي ويراوغ الحارس ويضعها في الشباك الخالية محرزاً هدف التعادل للسماوي في الدقيقة 13.

أفضلية

ونجح الوحدة في الشوط الثاني في فرض أفضليته وكثف من هجومه على دفاع الضيوف وسنحت للاعبيه أكثر من فرصة للتسجيل إلى أن نجح تيجالي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 59 من متابعة جيدة لكرة ليوناردو التي ارتدت من العارضة. وفي الوقت الذي حاول فيه بني ياس العودة في النتيجة خاصة بعد أن ردت العارضة هدفاً محققاً للسماوي، اعتمد الوحدة على الهجمات المرتدة السريعة والتي أثمرت عن الهدفين الثالث والرابع عن طريق ليوناردو وتيجالي في الدقيقتين 83 و88 لتنتهي المباراة بفوز مستحق للوحدة.