لاعباً ولاعبة يدشنون «دولية الفجيرة للترايثلون» اليوم 120

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

يشهد كورنيش الفجيرة في التاسعة صباحاً، انطلاقة بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وبحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار.

ويشتمل الحدث على ألعاب: السباحة لمسافة 750 م، وقيادة الدراجة الهوائية لمسافة 20 كم، والجري لمسافة 5 كم، إضافة إلى تنظيم سباق التتابع المصاحب للحدث.

وسيكون هنالك فعالية مشابهة تتضمن السباحة والجري لمسافات محددة للأطفال، ومن ابرز الدول المشاركة المانيا والبحرين والبرازيل واستراليا والكويت والبرتغال، إلى جانب متسابقي الإمارات، وتم تخصيص 3 جوائز للمواطنين من الجنسين، فضلاً عن جوائز البطولة التي تقدم للثلاثة الأوائل في كل فئة، وسيتم اعتماد الأنظمة الالكترونية في استخراج نتائج كل فئة.

نجاح

وتوقع العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، نجاح الحدث الذي يحظى باهتمام كبير من قبل قيادات الإمارة لافتاً إلى أن المشاركة الكبيرة تثري الحدث، موجهاً الشكر للمهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية لرعايتهم للبطولة معرباً عن أمله في استفادة المتسابقين من الأجواء الرائعة التي تشهدها إمارة الفجيرة هذه الأيام، وبدوره قال المهندس علي قاسم: مشاركتنا في هذا الحدث الرياضي الهام يأتي ضمن توجيهات أصحاب السمو الشيوخ بأن يكون لمؤسستنا دور هام بدعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية ونحن سعداء لإقامة هذه البطولة على كورنيش الإمارة ونتطلع إلى أن تحقق البطولة النجاح المنشود.