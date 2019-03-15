اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين لتدريب الأبيض

المصدر: دبي-العوضي النمر

يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماع خاص ظهر السبت برئاسة المهندس مروان بن غليطة وحضور عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات والفنية، بين 3 مدربين أوروبيين لتدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث سيقوم الخبير البلجيكي الذي تعاقد معه اتحاد الكرة مؤخراً باستعراض الأسماء الثلاثة، على أن يقوم مجلس الإدارة بالتفاوض معهم تمهيداً لاختيار أحدهم لتولي المهمة خلفا للإيطالي زاكيروني.

من جهة أخرى، يتجمع المنتخب الوطني يوم الاثنين المقبل في العاصمة أبوظبي ويستمر معسكر الفريق حتي 26 من الشهر الجاري يتخلله لعب مباراتين وديتين؛ الاولي أمام السعودية يوم 21 علي ملعب نادي الوحدة والثانية مع سوريا يوم 26 من الشهر نفسه على ملعب نادي الجزيرة، وسيكون الجهاز الاداري المكون من الدكتور حسن سهيل، مشرف المنتخب وعبيد هبيطة، مدير الفريق على رأس عمله خلال هذا التجمع.