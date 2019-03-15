خورفكان يرتقي لصدارة "الأولى" والعروبة يتقهقر للوصافة

المصدر: الذيد: محمد فضل

انفرد خورفكان بصدارة دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الصعب خارج الديار اليوم على مضيفه الذيد بنتيجة 2/1 وجاءت الأهداف الثلاثة في الحصة الثانية من اللقاء.

وسجل ثنائية أبناء الخور كل من عادل صقر وعادل جمال ق 47، 70 و للذيد البرازيلي الكسندر ق 64، ليرفع خورفكان رصيده الى 26 نقطة في الصدارة وتجمد الذيد عند 11 نقطة.

وفي المباراة الثانية أجبر مصفوت صاحب المركز الأخير ضيفه العروبة على قبول التعادل السلبي ليتنازل العروبة عن الصدارة ويتحول وصيفاً برصيد 24، فيما رفع مصفوت رصيده الى خمسة نقاط.

وفجر التعاون مفاجأة لم تكن في الحسبان بعد فوزه المثير على حتا بهدف وحيد حمل توقيع التونسي محمد بن حمودة في الدقيقة 39 ليرفع التعاون رصيده الى 7 نقاط في المركز قبل الأخير، فيما بقى إعصار حتا على رصيده السابق بـ 22 نقطة، لكن لاعبي الفريق، الذي يشرف على تدريبه الكوتش وليد عبيد، ربما يندمون كثيراً على فقدان نقاط مباراة التعاون.

وتتواصل مباريات الجولة الثانية عشرة غداً بمباراتين تجمع الأولى العربي ضد الحمرية، الذي ستكون أمامه فرصة للانقضاض على الوصافة، إذا قدر له الفوز في إمارة أم القوين، وفي المباراة الثانية يلتقي دبا الحصن بـ 15 نقطة ضيفه مسافي الخامس بـ 18 نقطة، لكن ممثل رأس الخيمة تعرض الى هزيمة قاسية خلال الأسبوع الـ 11 "الماضي" بسداسية نظيفة أمام العربي.