الوصل يجدد عقد ريجيكامب موسمين

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوصل تجديد تعاقدها مع المدرب الروماني ريجيكامب لمدة موسمين، وذلك قبل المواجهة المهمة التي تجمع الوصل بنظيره شباب الأهلي غداً في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.



وتعاقد الوصل مع المدرب ريجيكامب عقب تراجع نتائج الفريق على صعيد دوري الخليج العربي إبان فترة المدرب كونتيروس حيث تولى تدريب الفريق خلفا له المدرب الوطني حسن العبدولي، ومن ثم ريجيكامب لمدة ستة أشهر بحسب اعلان إدارة النادي في ذلك التوقيت.



وأشارت شركة كرة القدم إلى أن كافة التفاصيل المتعلقة بتجديد التعاقد مع المدرب سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.