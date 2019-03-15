السميطي: الكل فائز ببطولة «دبي القضائي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعرب القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي عن سعادته بنجاح النسخة السابعة لبطولة معهد دبي القضائي الكروية.

وقال: مكتسبات البطولة تحمّلنا مسؤولية العمل الدؤوب للتحضير لإقامة النسخة الثامنة وقال: «البطولة ورغم قوة المنافسات لم تشهد أي خروج عن النص، ونشكر جميع المساهمين في النجاح وأعتبر الجميع فائزاً في التجمع الرياضي الذي أقيم تحت شعار «عام التسامح» تناغماً مع رؤى القيادة الرشيدة». وأضاف: «البطولة شجعت الجميع على ممارسة الرياضة».

وأشاد العميد راشد الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية بالدفاع المدني بدبي، بحرصهم على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والبطولات بالدولة وفي دبي تحديداً، والتي تأتي وفق توجيهات اللواء راشد المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي.