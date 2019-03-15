الوحدة وبني ياس.. طموح نهائي الكأس

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق، أحمد عيسى

يستضيف الوحدة فريق بني ياس في الثامنة والربع مساء اليوم، باستاد آل نهيان، في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم. ويدخل الفريقان المباراة بطموح الوصول إلى النهائي، ويسعى «العنابي» حامل اللقب، إلى التأهل للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي، بجانب الحفاظ على الفرصة الأخيرة لحصد لقب محلي هذا الموسم، بعدما ابتعد عن المنافسة على الدوري.

وخرج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهو يأمل الحفاظ على لقبه، فيما يأمل "السماوي"، في الصعود للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها الفريق الموسم الحالي. وتعد مواجهة اليوم الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، إذ التقيا في 3 مباريات، فاز بني ياس في الدور الأول من الدوري 4-2، وفاز الوحدة في مباراة الدور الثاني 4-1.

بينما كانت المواجهة الثالثة في دور المجموعات بكأس الخليج العربي، وانتهت بالتعادل السلبي. وجاء تأهل الوحدة إلى نصف النهائي، بفوزه على الإمارات في ربع النهائي 5-0، فيما تأهل بني ياس بتجاوز العين بهدف وحيد

ويدخل الوحدة المباراة بصفوف مكتملة، باستثناء غياب يحيى الغساني للإصابة، ومراد باتنا المستبعد، وقال تين كات : المدير الفني للفريق ، إن مواجهة بني ياس تمثل تحدياً جديداً ، ونسعى للتأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي.

رداً على من يقلل من قيمة البطولة قال: من يذكر إنه لا يريد الفوز بهذه البطولة، أو أنها غير مهمة، فهو ليس صادقاً، دائماً الفرق التي تخرج من البطولة، تردد أنها غير مهمة، لكن بطولة الكأس في غاية الأهمية، ونريد الفوز بها لنا ولجماهير الوحدة، ونحترم المنافس ، ويجب أن نقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز، وواثق في قدرات اللاعبين ومتفائل ، خاصة بعد أن منح الفوز الأخير على اتحاد جدة في الآسيوية، اللاعبين الكثير من الثقة.

ووصف الكرواتي كرونوسلاف مدرب «السماوي» المواجهة بالصعبة، وقال: خسرنا مباراتنا الأخيرة أمام الوحدة، وتعلمنا منها دروساً كثيرة، ونعود للعب ضد الوحدة من جديد، لكننا هذه المرة في وضع أفضل بجاهزية كل اللاعبين ، مع توفر روح التحدي والإصرار من أجل الفوز. وأكد كرونوسلاف أن فريقه يجب أن يقلل من الأخطاء، لأن خصمه قوي، يعرف كيف يستفيد منها وقال : شباكنا اهتزت بثلاثة أهداف خلال 10 دقائق أمام الوحدة في الجولة الماضية، نتيجة عدم التركيز.