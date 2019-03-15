تعاون بين «أبوظبي الرياضي» ونادي الرئيس البيلاروسي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقع مجلس أبوظبي الرياضي في مقر المجلس بمدينة زايد الرياضية مذكرة تفاهم مع نادي الرئيس الرياضي البيلاروسي، بحضور عارف العواني الأمين العام للمجلس، وديميتري لوكاشينكو رئيس المجلس المركزي في نادي الرئيس الرياضي البيلاروسي، بهدف التعاون بين الطرفين للترويج والتنسيق والتطوير عبر الأنشطة الرياضية المجتمعية وتحسين ظروف وبنية ممارسة الأنشطة الرياضية، وعلى أن يكون التعاون بين الطرفين ليس لهدف ربحي أو لأغراض تجارية.

وتتركز مجالات التعاون بحسب المذكرة في زيارات متبادلة للمنشآت والبنى التحتية الرياضية في الإمارات وبيلاروسيا، واستقطاب أطراف ثالثة لتقديم استشارات وخدمات هندسية لتشييد وصيانة المنشآت الرياضية بما في ذلك حلبات التزلج على الجليد ومضامير رياضة الدراجات الهوائية، وتنظيم فعاليات رياضية مشتركة، ومعسكرات في البلدين لمختلف الألعاب الرياضية، وتنصّ المذكرة على تبادل الخبرات في مجالات الإدارة الرياضية والتدريب والرعاية الطبية والتحكيم والمعدات الرياضية، وتنظيم زيارات لتطوير التعاون.

وأكد العواني أهمية مذكرة التفاهم ودورها الكبير في دعم البطولات والفعاليات الرياضية المجتمعية، وانعكاسها الإيجابي على توسيع نطاق الممارسة الرياضية لكافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن المذكرة تؤكد التزام المجلس وحرصه على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات والاتحادات ،والهيئات الحكومية داخل وخارج الدولة، دعماً لمساعي الخطط التطويرية الرامية إلى تهيئة المناخ الإيجابي للتفاعل الرياضي بين البلدين.