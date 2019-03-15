«أبيض الشاطئية» وعُمان في نصف نهائي آسيا اليوم

المصدر: باتايا - البيان الرياضي

تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية إلى الدور نصف النهائي لبطولة آسيا للكرة الشاطئية المقامة حالياً في مدينة باتايا بتايلاند بعد فوزه أمس على ماليزيا 8 - 1 في الدور الربع النهائي. ويواجه أبيض الشاطئية في الثانية ظهر اليوم «بتوقيت الإمارات» شقيقه العماني في نصف النهائي، سجل أهداف منتخبنا في شباك ماليزيا محمد البحري في الدقيقة (ق 3) وهيثم محمد (ق 9 و34) وكمال علي (ق 10) وعلي محمد (ق 24) ووليد محمد (ق 28 و36) وحميد جمال (ق 35) أهداف الإمارات، فيما سجل محمد هاسرول علي هدف ماليزيا (ق 21).

وتحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2019 في بارغواي.