الصقور يخسر أمام النواخذة ويلتقي الجزيرة

المصدر: دبي- علي شدهان

خسر فريق الإمارات الاول لكرة القدم، امام نظيره دبا الفجيرة بهدفين لهدف في لقاء ودي أقيم اليوم الخميس استثمارا لفترة توقف دوري الخليج العربي، وفي إطار إعداد الصقور لمباراته المرتقبة مع مضيفه الوحدة 29 الجاري ضمن الجولة 18 من البطولة.

وانتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم النواخذة بهدف دون رد عبر محترفه الأردني يوسف الرواشدة، ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني محترفه البرازيلي ديغو، قبل ان يسجل الصقور هدفه اليتيم بإمضاء لاعبه جوهر احمد في الدقائق الاخيرة من المباراة.

ويلتقي فريق الامارات نطيره الجزيرة في لقاء ودي يتوقع ان يقام بدبي على ملعب اتحاد كرة القدم 21 الجاري.