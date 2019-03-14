دبا يشكو لاعب الصقور والسبب 3 إنذارات

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

كشف جمعة العبدولي مدير الفريق الأول بدبا الفجيرة، عن تقديم ناديه لشكوى ضد لاعب الإمارات عبد الله موسى، الذي خاض مباراة النواخذة والصقور خلال الجولة 16 من دوري الخليج العربي، وفي رصيده ثلاثة إنذارات أمام كل من الفجيرة والشارقة واتحاد كلباء، ونوه العبدولي بأن اعتراض ناديه على مشاركة اللاعب موسى خلال مباراة الشارقة والإمارات، ضمن الجولة الـ 13، لافتاً إلى أن الحكم سلطان عبد الرزاق، الذي أدار مباراة الشارقة والإمارات، جانبه الصواب من خلال تقريره النهائي، بعد أن دون اسم اللاعب خالد شماريخ، الذي يرتدي الرقم 5 ضمن قائمة اللاعبين الذين تلقوا إنذارات أثناء المباراة، وهو ما لم يحدث مطلقاً، وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يكون عبد الله موسى بالرقم (30)، هو صاحب البطاقة الصفراء، وليس شماريخ.

وتساءل إذا أخطأ حكم الساحة، فهل يخطئ جميع الطاقم المعاون معه، وأشار العبدولي إلى أنهم في دبا، أرفقوا الشكوى التي قدمت لاتحاد الكرة، مضمنة كل «الفيديوهات»، وأن موقع رابطة المحترفين، سجل الإنذارات في مدونته باسم موسى، على عكس موقع اتحاد الكرة، وانتقد مدير فريق الكرة بدبا، تجاهل لجنة الانضباط في الرد على الشكوى علناً.