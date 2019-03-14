«الدفاع المدني» بطل كروية معهد دبي القضائي

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

توج فريق الدفاع المدني بدبي بكأس بطولة معهد دبي القضائي الكروية عقب فوزه على فريق بلدية دبي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف لفريق البلدية الوصيف، والتي أسدل الستار عليها أول من أمس وسط احتفالية كبيرة ورائعة بحضور قيادي ورسمي وجماهيري فاق التوقعات تفاعل بحرارة مع أجواء المباراة التي شكلت مسك الختام للبطولة التي امتدت لأكثر من شهر نظمها معهد دبي القضائي على أرض ملعبه بمنطقة القرهود وشهدت مشاركة 20 فريقاً من الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي مثلها اكثر من 220 لاعباً وخاضوا خلالها 45 مباراة خلال جميع أدوارها شهدت الإثارة والندية.

حفل الختام

وعقب ختام المباراة قام الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، والعميد راشد الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية في الدفاع المدني بدبي، وإسماعيل الهاشمي مدير إدارة الإيرادات في بلدية دبي، وعمر علي ممثل مجلس دبي الرياضي، وشعيب الحمادي الراعي الذهبي للبطولة، ومريم الرميثي مديرة البطولة، بتتويج فريق بلدية دبي بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وحصل فريق الدفاع المدني على كأس البطولة والميداليات الذهبية بوصفه البطل للمرة الثانية على التوالي.

شكلت المباراة مسك الختام للنسخة السابعة للبطولة، والتي شهدت الإثارة والندية وحبس الأنفاس طوال مراحلها التي شهدت تبادل التقدم، وخاصة أن فريق البلدية قد بادر بتسجيل الأهداف عن طريق محمد مصطفوي منهياً الشوط الأول بهذا الهدف، وحفل الشوط الثاني بمزيد من الإثارة وخاصة بعد ان أدرك عبد الله الخميري هدف التعادل من ضربة جزاء، ويرد عليه يوسف احمد بهدف التقدم لفريق البلدية 2/‏1، ويدرك الخميري التعادل 2/‏2، ومن ثم يضع زميله خليفة سبيل فريقه بالتقدم 3/‏2، ويضيف راشد عبيد الهدف الرابع، ويضيق محمد فولادي الفارق لهدف 4/‏3، ويختتم راشد عبيد أهداف فريق الدفاع المدني بالهدف الخامس 5/‏3، وسط دهشة فريق البلدية الذي كان يمني النفس بالفوز بلقب النسخة السابعة.

تكريم الجميع

حرصت اللجنة المنظمة على تكريم أكثر من 300 شخص ومؤسسة حكومية وخاصة، حيث شمل التكريم جميع الفرق المشاركة وجميع رعاة البطولة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة وهي تعاونية الاتحاد (الراعي الذهبي)، سيرما للمياه (الراعي الفضي)، جريدة البيان ودبي الرياضية و«البراجيل» (الرعاة الإعلاميون)، وشرطة دبي ممثلة بالفرقة الموسيقية ومعلق البطولة عبد الحميد الجسمي ويعقوب اليعقوبي.

المميزون

وطال التكريم المميزين بهذه البطولة يحيى محمد من فريق الدفاع المدني كأفضل حارس مرمى، ووليد محمد من شرطة دبي هداف البطولة (15) هدفاً، ومحمد علي فولادي من بلدية دبي أفضل لاعب، وكأس التسامح من نصيب فريق تعاونية الاتحاد.