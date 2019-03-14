اشتعال المنافسة في «مؤسسات» عجمان

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان الرياضي

اختتمت مساء أمس مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي التي تنظمها الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان بين 7-23 مارس الجاري بمشاركة 12 فريقاً وتقام منافساتها على ملاعب مركز كواترو الرياضي الشريك التنظيمي للحدث.

ومع ختام مباريات الجولة الثانية تصدر فريق القيادة العامة لشرطة عجمان المجموعة الأولى بفوزه على دائرة التنمية السياحية 2-1 ليضمن تأهله للدور ربع النهائي برصيد 6 نقاط يليه التنمية السياحية برصيد 3 نقاط.

ولحساب المجموعة الثانية نجح مصرف عجمان في مواصلة تصدره المجموعة بالتعادل مع الدفاع المدني 2-2 ليصبح مصرف عجمان في المركز الأول يليه الدفاع المدني في المركز الثاني بنفس الرصيد 4 نقاط، وفي المجموعة الثالثة واصل فريق ايمز جروب انتصاراته بفوزه العريض على دائرة التنمية الاقتصادية 6-1 ليتصدر المجموعة ويضمن تأهله للدور ربع النهائي برصيد 6 نقاط. وتختتم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مساء اليوم بثلاثة لقاءات.