أبيض الشواطئ يواجه نظيره الماليزي اليوم

المصدر: باتايا - البيان الرياضي

يواجه منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية اليوم نظيره منتخب ماليزيا ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقامة حالياً في مدينة باتايا الساحلية بتايلاند وذلك بملعلب بالي هاي الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات.

واختتم أبيض الشواطئ تحضيراته لمواجهة اليوم بأداء حصة تدريبية على ملعب البطولة تحت إشراف المدرب الوطني محمد المازمي وبمشاركة جميع اللاعبين الذين ظهروا بمعنويات عالية ومرتفعة.

وقال خليل أهلي مدير المنتخب، تنتظرنا مباراة مهمة جداً اليوم مع ماليزيا، وخلال اليومين الماضيين وقفنا على جاهزية اللاعبين واستعدادهم البدني والصحي، حيث تم إجراء تدريبات خفيفة واستشفائية عقب مباراة لبنان، مشيراً إلى أن الجهاز حرص خلال اليومين الماضيين على الاجتماع باللاعبين واستعراض المباريات التي خاضها المنتخب في دور المجموعات للوقوف على الجوانب السلبية والإيجابية.

على خط آخر عقدت اللجنة المنظمة للبطولة صباح أمس الاجتماع الفني الخاص بمباريات الدور ربــع النهائي بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي وممثلي المنتخبات المـتأهله، حيث حضر من جانب منــتخبنا خليل أهلي مدير المنتخب.