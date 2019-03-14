لجنة المسابقات تعقد الاجتماع التنسيقي لكأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم ظهر أمس بمقر الاتحاد بدبي الاجتماع الفني الخاص بمباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2018-2019 وذلك بحضور مسؤولي إدارة المسابقات وممثلي الأندية المتأهلة ومراقبي ومنسقي المباراتين. وتُلعب مباراتا الدور نصف النهائي بعد غدٍ، حيث يواجه فريق الظفرة فريق الشارقة باستاد بني ياس بمنطقة الشامخة في العاصمة أبوظبي في السادسة إلا ربع، فيما يواجه فريق الوصل فريق شباب الأهلي دبي باستاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

وناقش الاجتماع كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بمباريات أغلى المسابقات الكروية ومراجعة لائحة المسابقة حسب التعميم السنوي الذي تم إرساله لكافة الأندية قبل بداية الموسم الكروي، فيما يتعلق بالعدد المسموح لقائمة الفريق (الأساسيين والاحتياط)، والعدد المسموح لأعضاء الجهاز الفني والإداري لكل فريق بالتواجد في المنطقة المخصصة لكل فريق داخل الملعب، والتأكيد على لعب شوطين إضافيين في حالة تعادل الفريقين بعد الوقت الأصلي للمباراة، واللجوء للركلات الترجيحية في حالة استمرار التعادل بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية ، والسماح بالتبديل الرابع خلال الأشواط الإضافية.